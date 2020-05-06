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Будущее России. Национальные проектыБелоусов: спрос на льготные кредиты бизнеса оказался выше планов
Спрос на льготные зарплатные кредиты для предприятия малого и среднего бизнеса превысил прогнозные показатели, лимиты выделенных на это средств будут достигнуты к концу мая.
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Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот, и мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться.
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Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин вчера в 09:30
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Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
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Интерфакс 15:09
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Чемпионат России по футболу будет завершен досрочно
Ранее сообщалось, что 12 клубов чемпионата России хотят, чтобы сезон был досрочно завершен.
Vprognoze.ru 16:02
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:46
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 900
Еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа скончались в Москве, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Газета.Ru 14:47
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Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Microsoft представила ноутбук Surface Book 3
Microsoft анонсировала новый ноутбук Surface Book 3. По заявлению компании, это самый производительный лэптоп из их ассортимент.
The GEEK 13:34
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath
Игроки смогут купить расширение отдельно или получить его в составе издания Mortal Kombat 11: Aftermath, которое включает в себя основную игру и боевой набор Kombat Pack.
News.ru 09:52
Футбол
Смолов посетил офис «Сельты» и прошел тест на коронавирус
Российский нападающий "Локомотива" Федор Смолов, выступающий на правах аренды за "Сельту" в среду, 6 мая, посетил офис испанского клуба, где прошел тест на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 14:35
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Общество
Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь
Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:42
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Культура
Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»
Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ушел на самоизоляцию
По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки, министр образования Валерий Фальков работает в удаленном режиме из дома и находится на самоизоляции.
RuNews24.ru 15:41
Игры
Компания Rebellion раздает в Steam игру Evil Genius
NewInform 10:36
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для мужчин
Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил МК инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 15:19
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Кино
Режиссер Луи Летерье может снять сиквел «Яркости»
Сценарий напишет Эван Спилиотопулос Сервис Netflix ведет переговоры с режиссером Луи Леттерье (" Иллюзия обмана", "Невероятный Халк", "Перевозчик") о постановке боевика "Яркости 2", пишет Deadline.
Inc-news.ru 12:24
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Силуанов обнародовал приемлемую для России цену нефти
В Минфине РФ поделились ожиданиями о стоимости нефти в этом году. В министерстве прогнозируют цену в 30 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 18:05
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
Политика
Аксенову посоветовали уволить чиновника, который нарушал самоизоляцию
Вице-премьера правительства Крыма Евгения Кабанова нужно уволить за прогулки во время всеобщей самоизоляции, считает председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
SM News 09:05
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Общество
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03