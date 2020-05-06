Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот, и мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться.

Спрос на льготные зарплатные кредиты для предприятия малого и среднего бизнеса превысил прогнозные показатели, лимиты выделенных на это средств будут достигнуты к концу мая.

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