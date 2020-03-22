Энергетика
RuNews24.ruБелоусов в обвале цен на нефть обвинил арабских партнеров
Мнение о вине арабских стран в обвале нефтяных котировок Белоусов высказал телеканалу Россия-1. При этом замглавы камбина подчеркнул, что Россия никогда не добивалась снижения цен на нефть.
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Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
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Туристы в Красноярске взяли штурмом выход из аэропорта
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков
Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
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Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
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Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии
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Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
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Спорт
Канада отказалась от участия в Олимпиаде в Токио
Канада решила не отправлять спортсменов на Олимпийские игры 2020 года в Японии из-за пандемии коронавируса, сообщили 23 марта канадские национальные олимпийские и паралимпийские комитеты.
Общество
Власти Чехии не исключили закрытия границ Евросоюза на два года
Ситуация с закрытыми границами в Европе может растянуться и на два года, все зависит от дальнейшего распространения коронавируса на континенте, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, председатель кризисного штаба Чехии, замглавы минздрава, эпидемиолог Роман Примула.
Общество
Официальные браки в России стали короче
Доктор экономических наук, профессор кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Оксана Кучмаева сообщила, что продолжительность официальных браков в России уменьшается.
Общество
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Спорт
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам переходит в биатлон
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон заявила о том, что переходит в биатлон, передает Expressen.
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Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Культура
«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн
Популярный песенный конкурс «Евровидение-2020», который был отменен из-за пандемии коронавируса, могут провести в формате онлайн.
Происшествия
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт
По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
Общество
Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса
Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии
Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
Спорт
Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл белыми китайца Ван Хао и возглавил таблицу турнира с 3,5 очками.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Происшествия
В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19
Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Происшествия
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Гаджеты
Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой
Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.