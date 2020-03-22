Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruБелоусов в обвале цен на нефть обвинил арабских партнеров

Мнение о вине арабских стран в обвале нефтяных котировок Белоусов высказал телеканалу Россия-1. При этом замглавы камбина подчеркнул, что Россия никогда не добивалась снижения цен на нефть.
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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