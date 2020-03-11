Экономика

ТАССТАССБелоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
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Белоусов видит риски подорожания лекарств и бытовой техники

Коммерсантъ08:37

Белоусов увидел риск повышения цен на лекарства и бытовую технику

РИА Новости08:13

Белоусов увидел риск повышения цен на бытовую технику и лекарства

РБК08:05

Правительство заявило о риске роста цен на лекарства в России

RT на русском08:02

Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники

Московский Комсомолец07:57

Белоусов заявил о необходимости контроля цен на бытовую технику и лекарства

Известия08:37

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

ТАСС08:25
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Закон о поправках в Конституцию поступил в нижнюю палату парламента 20 января.
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После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
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В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
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ВСУ уполномочены давать отпор «агрессору» — Зеленский

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Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
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АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
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F-16 разбился в столице Пакистана

Lenta.ru 03:28
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Пользователи соцсетей объявили бойкот компании UzAuto Motors

Узбекистанцы запустили в социальных сетях флэшмоб против повышения цен на автомобили компании UzAuto Motors.
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В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1

В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today.
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Общество

Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев

Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
REGNUM 01:43
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Режим карантина в Москве не распространяется на дипломатов, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора

Всем остальным, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, необходимо находиться дома в течение двух недель, а при возникновении симптомов ОРВИ обращаться к врачу.
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Общество

В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов

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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
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Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
РИА Новости вчера в 14:35
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Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Общество

Власти Италии закрыли всю страну на карантин

Джузеппе Конти уточнил, что строгий карантин на всей территории страны необходим, так как страна "пытается сдержать самую страшную в Европе вспышку COVID-19".
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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита.
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Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

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Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
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В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
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Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
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Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
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