Экономика
ТАССБелоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
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Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Московский Комсомолец07:57
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