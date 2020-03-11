Экономика

ТАССТАССБелоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
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Белоусов видит риски подорожания лекарств и бытовой техники

Коммерсантъ08:37

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

ТАСС08:25

Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники

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Белоусов увидел риск повышения цен на бытовую технику и лекарства

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Белоусов допустил рост цен на лекарства и бытовую технику

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