Экономика

ТАССТАССБелоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
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