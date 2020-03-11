Экономика
ТАССБелоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
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Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Московский Комсомолец07:57
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Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
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Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
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NYT: Microsoft провела операцию против крупной сети хакеров Necurs
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