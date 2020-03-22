Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнеров»

Как подчеркнул Белоусов, Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть.
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