Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тысячи заявок в день, в сутки, и вот мы уже вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок.

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Общество Попова назвала три этапа снятия ограничений Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 709

Общество Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения. 52

Общество Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным Власти Москвы считают, что сферу обслуживания пока рано открывать в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы мэр столицы Сергей Собянин. 145

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Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 458

Здоровье Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции» Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно. 12

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Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 780

Общество В России зарегистрировано 1,2 млн безработных Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года. 110

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