Коронавирус
РИА НовостиБелоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Фигурное катание
Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию
«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
REGNUM 08:54
Футбол
Чемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине мая
Германия планирует разрешить проведение матчей Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата страны по футболу, со второй половины мая.
Интерфакс-Спорт 10:13
Энергетика
В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным
Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Росконгресса.
РИА Новости 06:41
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции
Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Происшествия
Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП
Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию. Об этом в среду, 6 мая, сообщает издание iDES.cz.
Известия 08:48
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
Игры
Число игроков Call of Duty: Modern Warfare превысило 60 млн человек
Сюжет игр серии Call of Duty развивается вокруг одного игрока — солдата армии какой-либо страны или ведомства.
NewInform 09:33
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Общество
Кейт Миддлтон скромно поздравила сына Меган Маркл и принца Гарри
Сегодня, 6 мая, свой первый день рождения празднует сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Bimru.ru 10:01
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Политика
Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение
Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
Общество
Минздрав заявил, что Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, ответил на вопрос, можно ли уже говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости новым коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:46
Шоу-бизнес
Рудковская доказала отсутствие заболевания у сына
Продюсер, супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слухи о психическом расстройстве у сына Александра.
ФАН 05:37
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Шоу-бизнес
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Шоу-бизнес
Миллиардер Илон Маск стал отцом в шестой раз
Бизнесмен сообщил о радостном событии. Наверное, никому не нужно долго объяснять, кто такой Илон Маск.
Wday.ru вчера в 08:07
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56