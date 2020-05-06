Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБелоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

РБК11:44

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Известия10:02

Белоусов: Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики

Коммерсантъ10:19

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Вести.Ru10:14

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

РИА Новости10:07

Белоусов назвал проблему неплатежей главной угрозой для производственных цепочек

ТАСС10:20

Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса

Комсомольская правда09:33
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 12:26, Ашберн
Политика

Путин наградил мэра норвежского Киркенеса орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин в среду наградил орденом Дружбы мэра норвежского города Киркенес и коммуны Сёр-Варангер Руне Рафаэльсена.
RT на русском 10:52
Общество

Финляндия с 14 мая откроет границы

Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на финляндский кабмин.
Газета.Ru 04 мая в 15:47
26
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
2
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
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Общество

Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
Коммерсантъ 07:49
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Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
63
Общество

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
294
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа

На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.
Интерфакс 09:26
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Общество

В Воронежской области с 12 мая вводится масочный режим

С 12 мая на территории Воронежской области будет введен масочный режим.
Обозреватель Врн 11:54
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко

Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
3
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Здоровье

Студенты-медики получат выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

Студенты-медики, которые направлены на практику, связанную с оказанием помощи пациентам с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты, как и другие медработники, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
РИА Новости 12:20
Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
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Единоборства

Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online 02:15
6
Игры

В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

6 мая игроки и СМИ нашли геймплейный трейлер Prince of Persia Redemption — отмененной игры про персидского принца.
CyberSport.ru 11:34
Наука

Ученые спрогнозировали наступление катастрофической жары

Профиль 02:22
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Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
23
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Энергетика

В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным

Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Росконгресса.
РИА Новости 06:41
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Хоккей

«Ак Барс» объявил о переходе Бурмистрова

Реальное время 05:55
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета вчера в 00:04
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
30
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Общество

Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области

Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
Урал-пресс-информ 03:25
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Авто

Тюнинг-ателье Manhart представило свою версию Audi RS Q8

Специалисты компании смогли форсировать мощность мотора Audi RS Q8 до 900 л.с. Кроссвер Audi RS Q8 является самым быстрым и самым производительным автомобилем немецкой марки, но тюнеры постоянно находят способы увеличить его показатели.
Тарантас Ньюс вчера в 04:36
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации с 30 апреля 2020 года.
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