Экономика
РБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
Читать в источнике
Оценить162
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
RuNews24.ru вчера в 19:35
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru 11:34
Общество
В Москве с 12 мая возобновят работу промпредприятия и стройки
С 12 мая в Москве планируют возобновить работу всех строительных организаций и промышленных предприятий.
РБК 09:52
Общество
Правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Правительство подготовит итоги анализа социально-экономических последствий распространения коронавируса на территории России, включая определение потерь по отраслям экономики.
ТАСС 13:32
Экономика
Дальний Восток получит более 300 млн рублей на поддержку бизнеса
Якутск, 6 мая 2020, 08:38 — REGNUM Якутия получит из резервного фонда правительства РФ 28,8 млн рублей на оказание помощи малому и среднему бизнесу, который понёс убытки из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 01:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа
Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Происшествия
Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
Политика
Парламент Сербии отменил режим ЧП из-за коронавируса
Парламент Сербии отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:01
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Политика
Российские регионы отказываются от ряда карантинных ограничений
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов разработать планы снятия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 11 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 15:00
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Российская газета 09:09
Экономика
В России уровень экономической активности снизился на 33%
Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 09:29
Общество
В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек
В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов.
РБК 14:41
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс запретил ей рожать ребенка от молодого бойфренда
Как стало известно благодаря источникам издания Us Weekly, в 2019-м Бритни Спирс просила у отца разрешение на то, чтобы стать матерью в третий раз, но тот выступил против.
Дни24 11:13
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала России
Министерство иностранных дел Белоруссии приняло решение лишить аккредитации съемочную группу российского "Первого канала".
Московский Комсомолец 14:54
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Экономика
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам
Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Вести.Ru вчера в 03:13
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Политика
Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города.
Ведомости вчера в 10:33
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Здоровье
Минздрав: мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
Глава Минздрава рассказал, что у мужчин заболевание протекает тяжелее, чем у женщин.
RuNews24.ru 10:39
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27