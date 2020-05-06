Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

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