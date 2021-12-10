По ранее прозвучавшей оценке Белоусова, металлурги, получив доходы при продаже продукции подрядчикам по гособоронзаказу и государственным инфраструктурным проектам, должны вернуть в бюджет около 20-25% "сверхприбылей".
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский потребовал отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и инициировал проверку в связи со скандалом в зоне силовой операции на линии соприкосновения в Донбассе.
Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики инфляции в США, которая может оказать влияние на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.