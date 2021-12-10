Будьте в Плюсе

Белоусов заявил, что экспортные пошлины на металлы продлеваться не будут

По ранее прозвучавшей оценке Белоусова, металлурги, получив доходы при продаже продукции подрядчикам по гособоронзаказу и государственным инфраструктурным проектам, должны вернуть в бюджет около 20-25% "сверхприбылей".
Интерфакс
Экспортные пошлины на металлургическую продукцию продлевать не планируется.
ТАСС
Пошлины вступили в силу с 1 августа и действуют до конца года.
Интерфакс
С 1 января 2022 года начинает действовать повышенный НДПИ для металлургов и акциз на сталь.
Интерфакс

Подробнее о событии

Белоусов выступил против продления экспортных пошлин на металлы
ФАН10:45
Хорошие новости для металлургов: экспортные пошлины на металлопродукцию продлевать не станут
Gorodche.ruвчера в 13:17
Белоусов заявил, что экспортные пошлины на металлы продлеваться не будут
Интерфаксвчера в 06:26
Белоусов назвал повышение налогов для бизнеса мало кого устраивающим компромиссом
Forbesвчера в 10:41
Белоусов: пошлины на экспорт металлургической продукции из РФ продлевать не планируется
ТАССвчера в 07:54
Белоусов назвал заградительным углеродный налог ЕС на удобрения
Ведомостивчера в 12:15
Экспортные пошлины на металлы не будут продлевать в новом году — Белоусов
ИА Красная Веснавчера в 05:51

Интересное

Глава МВД Украины предложил отстранить заместителя за скандал в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский потребовал отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и инициировал проверку в связи со скандалом в зоне силовой операции на линии соприкосновения в Донбассе.
Известия07:38

Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании статистики инфляции

Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики инфляции в США, которая может оказать влияние на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМвчера в 07:20