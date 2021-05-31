Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. сверхдоходов
Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК.
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