Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. сверхдоходов
Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Самая крупная делегация традиционно — это делегация Соединенных Штатов, больше 200 человек.
РБК02:05