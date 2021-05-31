Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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С чего всё началось Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное Самая крупная делегация традиционно — это делегация Соединенных Штатов, больше 200 человек. РБК 02:05