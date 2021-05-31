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Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. сверхдоходов

Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.В источнике

С чего всё началось

Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное

Самая крупная делегация традиционно — это делегация Соединенных Штатов, больше 200 человек.
РБК02:05

Подробнее о событии

Лисин назвал критику металлургов Белоусовым «синдромом Госплана»

РБК06:42

Владелец НЛМК Лисин посоветовал Белоусову «не чинить то, что работает»

Коммерсантъ05:31

Лисин раскритиковал планы изъять у металлургов 100 млрд рублей

Интерфакс06:03

Глава НЛМК назвал «синдромом Госплана» идею Белоусова изъять сверхприбыли у металлургов

ТАСС06:15

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей

РИА Новости03:32

Белоусов: металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 миллиардов рублей

ПРАЙМ03:14

Миллиардер ответил Белоусову на слова о «нахлобучивании» власти

URA.Ru05:22
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Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре

Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший перелет из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по техническим причинам, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.
ТАСС05:07