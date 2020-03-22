Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в программе «Вести в субботу». По его словам, позиция Москвы никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть.

Армия и оружие Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом "По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.

Космос На Меркурии нашли миллиарды тонн льда Исследователи из Технологического института Джорджии в ходе очередной работы, смоделировав ситуацию на Меркурии, смогли убедиться к тому, что на планете не просто может образовываться лёд, но и даже оставаться в твёрдом состоянии долгое время.

Общество В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Футбол Мальдини заразился коронавирусом Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.

Общество Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.

Авто Известны характеристики нового Ford Bronco Sport Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.

Экономика Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.

Шоу-бизнес Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».

Общество В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.