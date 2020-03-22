Энергетика

РБКРБКБелоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в программе «Вести в субботу». По его словам, позиция Москвы никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть.
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Белоусов: Россия не хотела обвалить цены на нефть, это инициатива арабских партнеров

ТАСС16:56

Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

РБК17:07

Белоусов: за обвалом цен на нефть стоят «арабские партнеры»

Коммерсантъ17:32

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

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Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+

Эхо Москвы16:56

Правительство России отрицает вину в обвале цен на нефть

Говорит Москва16:56

В правительстве назвали обвал цен на нефть инициативой арабских партнеров

Lenta.ru18:04
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За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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