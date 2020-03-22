Энергетика
РБКБелоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»
Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в программе «Вести в субботу». По его словам, позиция Москвы никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть.
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Комментарии
Общество
Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Космос
На Меркурии нашли миллиарды тонн льда
Исследователи из Технологического института Джорджии в ходе очередной работы, смоделировав ситуацию на Меркурии, смогли убедиться к тому, что на планете не просто может образовываться лёд, но и даже оставаться в твёрдом состоянии долгое время.
Происшествия
На украинца с коронавирусом завели дело за нарушение санитарных норм
За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Игры
Стартовала предварительная загрузка Half-Life: Alyx
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Футбол
Мальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Общество
Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
Экономика
Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США
В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Авто
Известны характеристики нового Ford Bronco Sport
Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Спорт
Губерниев заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио не состоятся
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился информацией о возможной отмене Олимпийских Игр 2020 года, которые должны состояться в японском Токио.
Общество
В Китае возмутились мерами Италии по борьбе с новым коронавирусом
Итальянские власти приняли недостаточно строгие меры для борьбы с новым коронавирусом.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Политика
На подконтрольной Киеву территории Донецкой области ввели ЧС из-за COVID-19
На контролируемой Киевом территории Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии заболевания COVID-19.
Общество
В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом
Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Общество
ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Общество
Врач объяснила, можно ли использовать водку в качестве антисептика
Врач дала разъяснение, можно ли использовать водку в качестве антисептика. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
Вирусологи назвали пищеварительные симптомы коронавируса
Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Культура
Театр на Васильевском покажет новый спектакль в онлайн-трансляции
В прямой трансляции зрителям представят премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь", поставленную по комедии Шекспира.