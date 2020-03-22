Энергетика
Газета.RuБелоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала. Об этом он сказал в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".
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