Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала. Об этом он сказал в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".

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Общество Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.