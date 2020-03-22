Энергетика

Газета.RuГазета.RuБелоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала. Об этом он сказал в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".
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Белоусов: Россия не хотела обвалить цены на нефть, это инициатива арабских партнеров

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РБК17:07

Белоусов: за обвалом цен на нефть стоят «арабские партнеры»

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URA.Ru17:49

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Эхо Москвы16:56

Правительство России отрицает вину в обвале цен на нефть

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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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