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Экономика

Белоусов заявил, что около 22,95 млн человек на конец 2020 года относились к субъектам МСП

Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАСС
"Если исходно на текущий год в едином плане зафиксирована цифра 3,3% роста ВВП РФ, то сейчас оценка 3,9%, но может быть и выше", - заявил он.
Интерфакс
По итогам года инфляция должна составить около пяти процентов, пояснил первый вице-премьер.
Lenta.ru
Рост ВВП, считает зампред правительства, в 2021 году ожидается в районе 3,9%.
Московский Комсомолец

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