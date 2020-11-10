Белоусов заявил, что ослабление рубля «в нынешнем диапазоне» не критично
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что в текущем ослаблении рубля нет ничего страшного. В ходе форума «Сильные идеи для нового времени» журналисты задали чиновнику вопрос о текущем положении отечественной валюты на мировом финансовом рынке.В источнике
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Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".
ТАССвчера в 00:00
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