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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что в текущем ослаблении рубля нет ничего страшного. В ходе форума «Сильные идеи для нового времени» журналисты задали чиновнику вопрос о текущем положении отечественной валюты на мировом финансовом рынке.

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