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Белоусов заявил, что ослабление рубля «в нынешнем диапазоне» не критично

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что в текущем ослаблении рубля нет ничего страшного. В ходе форума «Сильные идеи для нового времени» журналисты задали чиновнику вопрос о текущем положении отечественной валюты на мировом финансовом рынке.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".
ТАССвчера в 00:00
Подробнее о событии
Российская газета

Белоусов: Ослабление рубля не внушает тревогу

Российская газетавчера в 03:23
REGNUM

Белоусова не тревожит ослабление рубля в нынешнем диапазоне

REGNUMвчера в 01:57
Lenta.ru

Российские власти не увидели проблем в падении рубля

Lenta.ruвчера в 01:31
Экономика сегодня

Белоусов не видит угроз для курса рубля

Экономика сегоднявчера в 01:28
ФАН

Вице-премьер Белоусов оценил текущий курс рубля

ФАНвчера в 01:23
Московский Комсомолец

Белоусов заявил, что ослабление рубля его не тревожит

Московский Комсомолецвчера в 00:13
ТАСС

Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу

ТАССвчера в 00:00

Банки попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО и оборудование

Российские банки попросили ЦБ снова перенести сроки перехода владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО) и ИТ-оборудования.
РБК16:00

Компания ULA перенесла на 12 ноября запуск ракеты с разведывательным спутником США

Американская компания United Launch Alliance (ULA) вновь перенесла - на этот раз на 12 ноября - планировавшийся на среду запуск ракеты-носителя Atlas V с секретным аппаратом NROL-101 для нужд Национального управления военно-космической разведки США.
ТАССвчера в 07:27

Тактаров назвал бой Нурмагомедова и Гэтжи договорным

Легендарный российский боец Олег Такторов объяснил, почему минувший поединок между действующим чемпионом UFC среди легковесов Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Джастином Гэтжи мог оказаться подставным.
CT news9 ноября в 03:39

Президент Азербайджана сообщил Путину о турецких миротворцах в Карабахе

Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
Росбалтвчера в 11:57

Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго

Согласно новой процедуре, принятой после поправок в Конституцию РФ, президент назначает глав Минобороны, ФСБ, СВР, МВД, Минюста, МИД и МЧС после согласования с Советом Федерации, а других министров и вице-премьеров после утверждения их кандидатур Госдумой.
РИА Новостивчера в 07:06

Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео, отвечая на брифинге на вопрос журналистов о передаче власти демократу Джо Байдену, заявил, что вскоре произойдет плавная передачи власти второй администрации Дональда Трампа.
РБК16:56