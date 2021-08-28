ТАССБелоусов заявил, что вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четвертьУчастники совещания рассмотрели, как выполняются поручения Президента страны по вывозу угля из Кузбасса, в том числе в рамках соглашения между правительством региона и ОАО «РЖД».КузбассВ 2024 году объёмы вывоза угля из Кузбасса должны вырасти с 53 до 68 млн тонн.A42.RUТакже на встрече обсудили дальнейшее развитие угольной промышленности в России.Вести КузбассТакже на совещании обсудили дополнительные меры, которые нужно реализовать, чтобы увеличить объемы.КузбассЧитать далееСвернутьA42.RUA42.RUВести КузбассГазета.RuПодробнее о событииПервый вице-премьер Белоусов и глава Кузбасса Цивилев встретились с шахтерамиРИА Новости07:28Первый вице-премьер призвал увеличить вывоз угля с востока РоссииГазета.Ru08:55Первый зампредседателя правительства РФ провёл в Кузбассе совещание по развитию угольной отраслиA42.RU08:46Белоусов: объем вывоза угля из Кузбасса до конца 2024 года вырастет с 53 до 68 миллионов тоннПРАЙМ09:02Андрей Белоусов провел совещание по развитию угольной отраслиВести Кузбасс08:27Белоусов заявил, что вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четвертьТАСС07:26Андрей Белоусов и Сергей Цивилев встретились с кузбасскими горнякамиКузбасс05:44Показать ещёОценить11Поделиться