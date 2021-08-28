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Белоусов заявил, что вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четверть

Участники совещания рассмотрели, как выполняются поручения Президента страны по вывозу угля из Кузбасса, в том числе в рамках соглашения между правительством региона и ОАО «РЖД».
Кузбасс
В 2024 году объёмы вывоза угля из Кузбасса должны вырасти с 53 до 68 млн тонн.
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Также на встрече обсудили дальнейшее развитие угольной промышленности в России.
Вести Кузбасс
Также на совещании обсудили дополнительные меры, которые нужно реализовать, чтобы увеличить объемы.
Кузбасс

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