Муравьи строят свои дома по законам физики

Группа ученых из Калифорнийского технологического института (Caltech), Государственного университета Канзаса (США) и Политехнического института Гренобля (Франция) обнаружили, что муравьи строят свои жилища согласно законам физики, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.