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Белоусов заявил, что вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четверть

Объемы вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении в 2024 году вырастут с 53 миллионов до 68 миллионов тонн.
Российская газета
По словам Алексея Шило, вопрос транспортного обеспечения вывоза угольной продукции – стратегический для Кузбасса.
ИА Хакасия
Алексей Николаевич подчеркнул, что на перспективном для Кузбасса восточном полигоне задействовано более 14 тысяч специалистов разных профессий, более 2,5 тысяч единиц различной строительной техники.
Вести Кузбасс
Также на совещании обсудили дополнительные меры, которые нужно реализовать, чтобы увеличить объемы.
Глас Народа

С чего всё началось

Белоусов заявил, что вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четверть
Объем вывоза угля из Кузбасса, на который приходится более половины объемов добычи в РФ, в 2024 году может вырасти более чем на четверть - с 53 до 68 млн тонн. Об этом сообщил журналистам в ходе рабочего визита в регион первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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