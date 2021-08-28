Объем вывоза угля из Кузбасса, на который приходится более половины объемов добычи в РФ, в 2024 году может вырасти более чем на четверть - с 53 до 68 млн тонн. Об этом сообщил журналистам в ходе рабочего визита в регион первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.
По данным израильского исследования, естественный иммунитет от COVID-инфекции может быть сильнее вакцинации в плане защиты от варианта «Дельта»: у выздоровевших пациентов обнаружена в 13 раз меньше вероятность заразиться, чем у тех, кто получил прививки препарата Pfizer.
Как считает гематолог Дэвид Уильямс (David Williams) из Бостонской детской больницы в штате Массачусетс, после смерти Джесси Джелсинджера некоторые специалисты стали считать, что применять генную терапию при серповидноклеточной анемии несколько преждевременно.