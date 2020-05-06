Экономика

РБКРБКБелоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.
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Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

РБК11:44

Белоусов назвал проблему неплатежей главной угрозой для производственных цепочек

ТАСС10:20

Белоусов: Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики

Коммерсантъ10:19

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Вести.Ru10:14

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Известия10:02

Белоусов назвал неплатежи главной угрозой для экономики России

Комсомольская правда10:36

Белоусов: лимиты льготных кредитов могут быть выбраны в середине мая

РИА Новости10:01
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Политика

Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений

Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
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Общество

Даты окончания учебного года объявили в Воронежской области

Учебный год для воронежских школьников завершится досрочно.
Обозреватель Врн 12:04
2
Гаджеты

Компания Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

Компания Microsoft представила новый ноутбук под названием Surface Book 3. По словам компании, это самый мощный ноутбук в их ассортименте.
ITZine.ru 12:48
1
Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
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Хоккей

«Металлург» расторг контракт с Виктором Антипиным

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с защитником Виктором Антипиным, информирует KHL Media Team.
Чемпионат 10:25
Происшествия

СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова

Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель президента "Аллтека" Дмитрия Босова в Московской области.
Интерфакс 11:55
10
Хоккей

Алексей Марченко перешёл в «Локомотив»

ГЛАС.RU 09:52
Общество

Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
Коммерсантъ 07:49
116
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
49
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12

Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 03 мая в 18:43
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Общество

Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве в первой половине майских праздников.
RT на русском 11:57
1
Общество

Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
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Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru вчера в 03:29
185
Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
1,1K
Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
100
Здоровье

В Свердловской области озвучили возможность снятия режима после 12 мая

Власти Свердловской области сообщили, что еще рано говорить о снятии режима самоизоляции в регионе после майских праздников.
Моменты 10:35
3
Шоу-бизнес

Бабкина заявила о поражении около 80% легких

Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
Газета.Ru 06:56
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко

Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
3
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
4,1K
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
10
Политика

Путин оценил риск поспешного снятия введенных из-за коронавируса мер

Поспешное снятие ограничений, введенных в России из-за угрозы распространения коронавируса, может обернуться ухудшением эпидемиологической ситуации.
РБК 08:56
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Спорт

Компания Rebellion раздает в Steam игру Evil Genius

NewInform 10:36
Кино

Первый канал покажет военную драму о битве на Курской дуге

6 мая на Первом канале стартует сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге.
Inc-news.ru вчера в 16:10
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Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
800
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва 08:31
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Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Экономика

В России уровень экономической активности снизился на 33%

Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 09:29
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 4,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 1 мая, увеличились на 4,6 млн баррелей — до 532,2 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 11:44
1
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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