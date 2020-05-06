Экономика
ИзвестияБелоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики
Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом 6 мая на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы у президента РФ Владимира Путина заявил врио премьер-министра России Андрей Белоусов.
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Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Общество
Игорь Руденя принял участие в совещании Президента Владимира Путина
В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
ГТРК Тверь 09:26
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Общество
Стали известны новые правила в турецких отелях этим летом
MedikForum.ru 12:11
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Армия и оружие
В воздушном параде над Москвой задействуют 75 летательных аппаратов
В воздушном параде над Москвой задействуют 75 летательных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Красная Звезда».
Моя Москва.онлайн вчера в 23:39
Здоровье
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
Политика
Путин поручил проработать усиление санкций за лесные пожары
Президент России Владимир Путин поручил подготовить механизмы усиления санкций за нарушение требований пожарной безопасности.
Вечерняя Москва 12:50
Футбол
Судьба чемпионата России по футболу может решиться 12 мая
Отмечается также, что окончательное утверждение вопроса по продолжению или прекращению сезона состоится на исполкоме Российского футбольного союза 15 мая.
Вести.Ru 02:14
Общество
РБК сообщил о самоубийстве основателя «Аллтека» Босова
Дмитрий Босов, основатель группы "Аллтек", контролирующей производителя угля "Сибантрацит" и ряд других активов, покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на двух знакомых бизнесмена.
Интерфакс 11:16
Авто
Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander
Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
Общество
В Екатеринбурге на два месяца закрыли «Гиперболу» в «Пассаже»
Магазин «Гипербола» в торговом центре «Пассаж» закрыли на 60 суток по решению суда.
Екатеринбург Онлайн 12:13
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Общество
Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Наука
У тяжелобольных COVID-19 образуются опасные тромбы
Популярная механика 11:19
Музыка
Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
Культуромания 13:24
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового процессора Snapdragon 875
Инсайдеры раскрыли характеристики нового процессора Qualcomm Snapdragon 875, предназначенного для мобильных устройств.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Общество
Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 08:40
Здоровье
На невыплату зарплат жалуется медперсонал больницы в Москве
Представители младшего медицинского персонала московской наркологической больницы №17 пожаловались на невыплату зарплат и, обещанных президентом РФ, надбавок, всем медикам, задействованным в деле борьбы с коронавирусной инфекцией.
Live24 12:35
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14