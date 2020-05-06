Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом 6 мая на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы у президента РФ Владимира Путина заявил врио премьер-министра России Андрей Белоусов.

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

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Политика Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. 45

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Общество Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС. 1,1K

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