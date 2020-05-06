Экономика
ИзвестияБелоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики
Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом 6 мая на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы у президента РФ Владимира Путина заявил врио премьер-министра России Андрей Белоусов.
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Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Политика
Путин призвал не спешить со снятием ограничений из-за коронавируса
Любая поспешность в снятии ограничительных мер в ситуации с коронавирусом может обернуться откатом назад, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и глава регионов по поводу ситуации в РФ.
Московский Комсомолец 08:37
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Авто
Volvo представит шоссейный автопилот на новой платформе в 2022 году
Стартап из Кремниевой долины займется установкой своих лидаров на серийные автомобили Volvo на новой платформе.
Quto.ru 10:49
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
Политика
О результатах введения масочного режима в регионах рассказала Попова
Во время совещания с главой государства Владимиром Путиным руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что факт ввода «масочного режима» в других областях страны позволил в значительной степени снизить темпы увеличения числа заболевания коронавирусом.
Live24 11:19
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Происшествия
В Череповце умер 25-летний пациент с коронавирусом
"Сегодня днем в моногоспитале Череповца скончался пациент из Вологды, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:54
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam. Впервые в серии игр
Российская газета 10:20
Политика
Познер объяснил украинскому журналисту Гордону свою позицию по Крыму
Журналист Владимир Познер заявил, что не считает ошибкой России воссоединение с Крымом.
Вечерняя Москва 10:57
Общество
«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами
В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
Peopletalk 04:13
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
В Екатеринбурге закрывается сеть магазинов «Райт»
КП - Екатеринбург 07:33
Политика
Путин наградил мэра норвежской коммуны орденом Дружбы
«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Рафаэльсена Руне Гьертина — мэра коммуны Сёр-Варангер, подданного Королевства Норвегия», — говорится в указе.
Фонтанка.Ру 11:17
Экономика
Ставрополье получит субсидию для поддержки бизнеса
Ставрополье получит дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса региона в период распространения коронавирусной инфекции.
Своё ТВ 05:19
Путешествия
Стало известно об ограничениях в турецких отелях летом
Ранее власти Турции объявили, что страна пройдет через четыре этапа снятия ограничений из-за коронавируса.
Интерфакс 09:05
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Армия и оружие
Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая
Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться 7 мая, в четверг.
RT на русском 06:28
Происшествия
В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Общество
Школьники досрочно завершат учебный год в Воронежской области
В связи с распространением коронавируса в Воронежской области школьники досрочно завершат учебный год.
Блокнот Воронеж 11:17