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REGNUM
REGNUM

Белоусов заявил о локализации кризиса в России

Москва, 23 сентября 2020, 10:25 — REGNUM Кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, не приобрёл системного характера. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.В источнике
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Аргументы и Факты

Белоусов оценил последствия экономического спада в РФ

Аргументы и Факты06:00
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалт04:16
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолец04:57
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъ05:07
Финмаркет

Снижение ВВП РФ в 2020 году составит порядка 4% - Белоусов

Финмаркет04:13
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМ03:57
REGNUM

Белоусов заявил о локализации кризиса в России

REGNUM03:25

Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live2405:35

На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области Украины, сообщил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник объединенного оперативного штаба ВС войск оперативного командования "Север".
РИА Новости07:37

В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угроз взрыва

В Париже 23 сентября закрыли для доступа посетителей Эйфелеву башню из-за угрозы взрыва: неизвестный по телефону угрожал привести в действие взрывное устройство на башне и кричал "Аллах акбар".
Российская газета07:44