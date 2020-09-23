Белоусов заявил о локализации кризиса в России
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Москва, 23 сентября 2020, 10:25 — REGNUM Кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, не приобрёл системного характера. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.В источнике
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