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REGNUM
REGNUM

Белоусов заявил о локализации кризиса в России

Москва, 23 сентября 2020, 10:25 — REGNUM Кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, не приобрёл системного характера. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.В источнике
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Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалт04:16
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъ05:07
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолец04:57
Аргументы и Факты

Белоусов оценил последствия экономического спада в РФ

Аргументы и Факты06:00
Финмаркет

Снижение ВВП РФ в 2020 году составит порядка 4% - Белоусов

Финмаркет04:13
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМ03:57
REGNUM

Белоусов заявил о локализации кризиса в России

REGNUM03:25

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области Украины, сообщил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник объединенного оперативного штаба ВС войск оперативного командования "Север".
РИА Новости07:37

«Роскосмос» сообщил о смене параметров следующей коррекции орбиты МКС

В связи с внеплановой коррекцией орбиты Международной космической станции для уклонения от космического мусора, Центр управления полётами для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-17» принял решение об изменении параметров плановой коррекции орбиты МКС 7 октября.
RT на русском05:46
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Глава Курганской области предложил кандидата на пост сенатора Зауралья

Глава Курганской области Вадим Шумков на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» предложил депутатам, победившим на выборах в областную думу и получившим большинство в парламенте, назначить промышленника Сергея Муратова на пост сенатора Зауралья в Совет Федерации РФ.
Octagon.Media04:50
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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