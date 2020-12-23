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Ведомости
Ведомости

Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года

России следует в ближайшие три-четыре года обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики

России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАСС07:50
Подробнее о событии
ФАН

Белоусов: России в ближайшие годы предстоит изменить модель экономики

ФАН09:59
Аргументы и Факты

Первый вице-премьер анонсировал обновление модели российской экономики

Аргументы и Факты09:36
Известия

Белоусов заявил о необходимости изменения модели экономики России

Известия07:49
Lenta.ru

Экономике России напророчили глобальные изменения

Lenta.ru08:13
Газета.Ru

Белоусов заявил о необходимости изменить модель экономики РФ в ближайшие годы

Газета.Ru07:55
ТАСС

Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики

ТАСС07:50
Ведомости

Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года

Ведомости09:11

Военный суд приговорил к 13 годам колонии офицера Сенокосова за госизмену

«Суд признал Алексея Сенокосова виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей, а также лишил звания майора», — привели сообщение пресс-службы в ТАСС.
Военный суд приговорил к 13 годам колонии офицера Сенокосова за госизмену
Известия07:49

Дочь Навки и Пескова одержала победу на детских соревнованиях по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым 45-летняя Татьяна Навка поделилась информацией о том, что ее 6-летняя дочка Надежда стала победительницей на прошедших детских соревнованиях, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com06:21

Чубайс потребовал от Ходорковского извиниться за слова о взятке

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Ходорковский заявил, что в 1996 году Чубайс якобы потребовал от представителей бизнеса взятку в "то ли 2, то ли 3 млн долларов" за личный разговор с Борисом Ельциным о смене планов избирательной кампании.
Московский Комсомолец09:39