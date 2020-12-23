Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года
России следует в ближайшие три-четыре года обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.В источнике
С чего всё началось
Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики
России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАСС07:50
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