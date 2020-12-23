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Ведомости
Ведомости

Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года

России следует в ближайшие три-четыре года обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики

России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАСС07:50
Подробнее о событии
Российская газета

Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России

Российская газета10:50
Известия

Белоусов заявил о необходимости изменения модели экономики России

Известия07:49
ПРАЙМ

Белоусов рассказал, как Россия может повысить темпы роста ВВП

ПРАЙМ09:00
Lenta.ru

Экономике России напророчили глобальные изменения

Lenta.ru08:13
Газета.Ru

Белоусов заявил о необходимости изменить модель экономики РФ в ближайшие годы

Газета.Ru07:55
ТАСС

Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики

ТАСС07:50
Ведомости

Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года

Ведомости09:11

Пол Маккартни выпустил новый альбом, записанный во время самоизоляции

Пол Маккартни на карантине сам записал в студии DIY (Do It Yourself) партии на всех инструментах и вокал, почти повторив схему работы над «McCartney I» и «McCartney II», которые вышли в 1970 и 1980 годах соответственно.
RuNews24.ru20 декабря в 20:38

Сергей Семак претендует на звание лучшего тренера по итогам декабря в РПЛ

Добавлю, вместе с главным тренером «Зенита» в список попали наставники Владимир Федотов из «Сочи», Мурад Мусаев из «Краснодара», Игорь Черевченко из «Химок» и Александр Хацкевич из «Ротора».
Радио Зенит12:11