Пол Маккартни выпустил новый альбом, записанный во время самоизоляции

Пол Маккартни на карантине сам записал в студии DIY (Do It Yourself) партии на всех инструментах и вокал, почти повторив схему работы над «McCartney I» и «McCartney II», которые вышли в 1970 и 1980 годах соответственно.