России следует в ближайшие три-четыре года обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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С чего всё началось Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. ТАСС вчера в 07:50