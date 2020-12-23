Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года

России следует в ближайшие три-четыре года обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики

России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАССвчера в 07:50
Подробнее о событии
Lenta.ru

Экономике России напророчили глобальные изменения

Lenta.ruвчера в 08:13
Ведомости

Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года

Ведомостивчера в 09:11
ПРАЙМ

Белоусов рассказал, как Россия может повысить темпы роста ВВП

ПРАЙМвчера в 09:00
Российская газета

Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России

Российская газетавчера в 10:50
Газета.Ru

Белоусов заявил о необходимости изменить модель экономики РФ в ближайшие годы

Газета.Ruвчера в 07:55
ТАСС

Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики

ТАССвчера в 07:50
Известия

Белоусов заявил о необходимости изменения модели экономики России

Известиявчера в 07:49

Авторы Praey for the Gods показали битву с боссом на PlayStation 5

Создатели Praey for the Gods через IGN показали битву с одним из боссов, причём демонстрировали версию для PlayStation 5. В ролике протагонист сражается с высоким противником, поэтому приходится много карабкаться и пытаться приземлить его для нанесения серьёзного урона.
Игромания.рувчера в 12:04

В Крым вылетели четыре самолета Минобороны с медтехникой для госпиталей

Минобороны начало переброску медоборудования и военнослужащих в Ялту и Симферополь, где по поручению президента РФ в кратчайшие сроки развернут мобильные госпитали для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Российская газета01:52