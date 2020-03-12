Экономика

News.ruNews.ruПравительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

Российское правительство разработало план действий на случай серьёзного ухудшения ситуации в экономике, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, не нудно «делать проблему из каждого доллара за баррель», так как рынки «перемалывают» это достаточно спокойно.
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с чего всё началось

Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

Правительство РФ имеет план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все находится под контролем, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
ТАСС07:03

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Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

ТАСС07:03

Белоусов заявил о предотвращении «нервного поведения рынков»

RT на русском08:41

Правительство РФ имеет план на случай ухудшения экономической ситуации

News.ru07:23

У правительства РФ появился план на случай, если «что-то произойдет»

Росбалт07:47

Правительство РФ разработало план на случай ухудшения ситуации в экономике

Красная весна07:43

В Правительстве рассказали о плане действий в случае ухудшения экономической ситуации

Парламентская газета07:43

Белоусов рассказал о планах правительства при ухудшении экономики

Компания09:08
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
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Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
RT на русском вчера в 16:25
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В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

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RT на русском вчера в 02:26
Авто

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Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

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Пары железа снова конденсируются в жидкость, которая в виде дождя стекает вниз, к внутренней части планеты.
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Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 марта по 30 апреля временно приостанавливает полеты в ряд городов Италии, Франции, Германии и Испании.
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Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

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Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Финансы

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В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Глава Организации пассивной гражданской обороны Исламской Республики Иран Голамреза Джалали заявил о том, что новая вспышка коронавируса в мире может быть формой биологической войны, хотя необходимы дальнейшие исследования, сообщает иранское агентство Mehr News.
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Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
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Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
РИА Новости 04:57
Политика

Путин напомнил об ответственности за снятие надбавок учителям

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предупредить руководителей регионов об ответственности за снятие местных надбавок классным руководителям в школах после начала дополнительных выплат из федерального бюджета.
РИА Новости 07:16
Армия и оружие

Польский МИД рассказал о планах размещения военнослужащих США в стране

По словам главы польского МИД, в Польше появится несколько военных баз США в разных частях страны, а не одна, так называемая "Форт Трамп".
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Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
Здоровье

Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом

В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
РИА Новости 08:25
Происшествия

Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео

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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу

Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru 06:51
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Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет разорвал с посольством России договоры аренды земельных участков для строительства новых помещений диппредставительства, передаёт «Укринформ».
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Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
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Из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Из-за коронавируса Apple отменит презентацию новых смартфонов, которая должна была пройти в марте в округе Санта-Клара на территории кампуса Park в Калифорнии.
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В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Интерфакс 04:51
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Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
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Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей

Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.
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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
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