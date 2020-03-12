Правительство РФ имеет план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все находится под контролем, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

с чего всё началось

Российское правительство разработало план действий на случай серьёзного ухудшения ситуации в экономике, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, не нудно «делать проблему из каждого доллара за баррель», так как рынки «перемалывают» это достаточно спокойно.

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