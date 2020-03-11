Экономика
Life.ruБелоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что из-за ослабления рубля есть риск подорожания в стране лекарств и бытовой техники.
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с чего всё началось
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обратил внимание на риски роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля, но считает их не критичными. Правительство готово принять меры для сдерживания цен на жизненно важные лекарства в случае необходимости, сообщил он журналистам.ТАССвчера в 08:25
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Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Московский Комсомолецвчера в 07:57
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