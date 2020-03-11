Экономика
ForbesБелоусов заявил о риске повышения цен на бытовую технику и лекарства
Ослабление рубля, вызванное падением цен на нефть, может привести к подорожанию в России бытовой техники и медикаментов. «У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств», — заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов (цитата по ТАСС).
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Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Московский Комсомолец07:57
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Экономика
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Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями.
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Общество
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Энергетика
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Согласно источнику, Питера исполнит Александр Молони, тогда как на роль Венди была утверждена 12-летняя дебютантка Эвер Андерсон, которая является дочерью Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона.
Футбол
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