Экономика

ForbesForbesБелоусов заявил о риске повышения цен на бытовую технику и лекарства

Ослабление рубля, вызванное падением цен на нефть, может привести к подорожанию в России бытовой техники и медикаментов. «У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств», — заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов (цитата по ТАСС).
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Правительство готово принять меры для сдерживания цен на лекарства в случае необходимости

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обратил внимание на риски роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля, но считает их не критичными. Правительство готово принять меры для сдерживания цен на жизненно важные лекарства в случае необходимости, сообщил он журналистам.
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