Первый вице-премьер Андрей Белоусов высказал своё мнение о том, как повлияет ослабление курса рубля на инфляцию и цены в России. По его мнению, некоторые категории товаров, в частности, лекарства и бытовая техника, могут подорожать.

Белоусов допустил повышение цен на лекарства и бытовую технику

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