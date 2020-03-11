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Суть событийБелоусов допустил повышение цен на лекарства и бытовую технику
Первый вице-премьер Андрей Белоусов высказал своё мнение о том, как повлияет ослабление курса рубля на инфляцию и цены в России. По его мнению, некоторые категории товаров, в частности, лекарства и бытовая техника, могут подорожать.
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Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Московский Комсомолец07:57
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