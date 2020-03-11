Экономика

Суть событийСуть событийБелоусов допустил повышение цен на лекарства и бытовую технику

Первый вице-премьер Андрей Белоусов высказал своё мнение о том, как повлияет ослабление курса рубля на инфляцию и цены в России. По его мнению, некоторые категории товаров, в частности, лекарства и бытовая техника, могут подорожать.
Читать в источнике
Комментировать266

Подробнее о событии

Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на важные лекарства

РИА Новости10:12

Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники

Московский Комсомолец07:57

Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на лекарства

Известия10:31

Правительство готово принять меры для сдерживания цен на лекарства в случае необходимости

ТАСС08:25

Белоусов увидел риск повышения цен на бытовую технику и лекарства

РБК08:05

В правительстве рассказали о мерах по сдерживанию цен на лекарства

RT на русском08:02

Белоусов видит риски подорожания лекарств и бытовой техники

Коммерсантъ08:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Игры

У Doom Eternal для Google Stadia не будет обещанного 4К

CyberSport.ru 10:12
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса

Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Газета.Ru 11:04
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Происшествия

Мать троих детей Мейвезера обнаружена мертвой

Бывшая подруга известного американского непобежденного боксера Флойда Мейвезера Джози Харрис найдена мертвой.
Газета.Ru 11:33
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 09:54
Футбол

«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч с «Оренбургом»

Продажа билетов на матч московского "Локомотива" и "Оренбурга" приостановлена в связи с указом мэра Москвы Сергей Собянина, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Москва 24 10:07
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru 09:15
Гаджеты

Смартфон Эскобара оказался Galaxy Fold в золотой фольге

The GEEK 08:24
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Общество

Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Некогда один из самых влиятельных людей в киноиндустрии, 67-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 23 года заключения с отбыванием срока в тюрьме штата Нью-Йорк - за свои преступления на сексуальной почве.
Российская газета 11:22
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Российская газета 09:36
Происшествия

Истребитель F-16 разбился в столице Пакистана

Известия 09:48
Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ

Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РАПСИ вчера в 10:22
Армия и оружие

В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе

RT на русском вчера в 13:45
Общество

Симоньян прокомментировала новое расследование ФБК

Znak.com вчера в 21:56
Политика

Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
РИА Новости вчера в 14:35
Музыка

Группа «Время и стекло» объявила о распаде

В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Инфорос 06:55
Политика

Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор

Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Росбалт 09:55
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Lenta.ru 10:05
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицирован в России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на большой кроссовер Toyota Highlander 4-го поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 12:52
Энергетика

Михельсон предложил изменить Энергостратегию-2035

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил изменить стратегию до 2035 года. Об этом он сказала, выступая в Совете Федерации.
Finam.Ru 05:56
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 09:41
Экономика

Группа «Тинькофф» объявила о выкупе своих бумаг с рынка

Владелец «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования» – TCS Group Holding Олега Тинькова выкупит в марте на Лондонской бирже часть своих бумаг, сообщила компания.
Ведомости 10:26
Происшествия

Контролер в московском метро впала в кому из-за толкнувшего ее пассажира

Москва 24 11:31
Здоровье

Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно

Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
РЕН ТВ 07:01
Футбол

«Зенит» поздравил «Чемпионат» с 15-летием

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев от имени клуба поздравил «Чемпионат» с днём рождения.
Чемпионат 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное