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Белоусов заявил о стабилизации курса рубля на приемлемом уровне

Курс рубля благодаря усилиям Центробанка стабилизировался на приемлемом уровне как для экспортеров, так и для бизнеса. Об этом сообщил в среду, 9 декабря, первый вице-премьер России Андрей Белоусов.В источнике
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С чего всё началось
Интерфакс

Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне

"Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции - ИФ), в основном оно связано с повышением курса (доллара к рублю - ИФ) - идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", - сказал Белоусов журналистам в среду.
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Белоусов назвал текущий курс рубля защитой для внутренних рынков России

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Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года 4,6-4,8%

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Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом уровне

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Белоусов считает, что ускорение непродовольственной инфляции в России быстро закончится

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Канада одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и её германским партнёром BioNTech, сообщает RT, ссылаясь на заявление канадского правительства.
Канада одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech
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Минздрав Турции не отказывался от российской вакцины

Одним из примеров ложной информации стала прошедшая ранее 9 декабря новость о том, что Турция якобы отказывается от российской вакцины против коронавируса "Спутник V" из-за несоответствия требованиям Надлежащей лабораторной практики (GLP).
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МВД Дагестана уволило сотрудников полиции за участие в митинге в поддержку Гази Исаева

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан сообщило об увольнении пятерых сотрудников полиции за участие в митинге в поддержку арестованного начальника ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаева.
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Премьера исторической мелодрамы "Серебряные коньки" о романтическом приключении двух молодых людей в предновогоднем Петербурге состоялась во вторник вечером в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости02:24