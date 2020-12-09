Белоусов заявил о стабилизации курса рубля на приемлемом уровне
Курс рубля благодаря усилиям Центробанка стабилизировался на приемлемом уровне как для экспортеров, так и для бизнеса. Об этом сообщил в среду, 9 декабря, первый вице-премьер России Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне
"Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции - ИФ), в основном оно связано с повышением курса (доллара к рублю - ИФ) - идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", - сказал Белоусов журналистам в среду.
Интерфакс05:52
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