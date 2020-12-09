Курс рубля благодаря усилиям Центробанка стабилизировался на приемлемом уровне как для экспортеров, так и для бизнеса. Об этом сообщил в среду, 9 декабря, первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

С чего всё началось Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне "Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции - ИФ), в основном оно связано с повышением курса (доллара к рублю - ИФ) - идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", - сказал Белоусов журналистам в среду. Интерфакс 05:52