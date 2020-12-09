Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Белоусов заявил о стабилизации курса рубля на приемлемом уровне

Рамблер
Росбалт
ГЛАС.RU
АБН
РИА Новости
ФАН
RuNews24.ru
ПРАЙМ
Актуальные Новости
Экономика сегодня
ПолитРоссия
Московский Комсомолец
Капитал страны
Национальная служба новостей
Курс рубля благодаря усилиям Центробанка стабилизировался на приемлемом уровне как для экспортеров, так и для бизнеса. Об этом сообщил в среду, 9 декабря, первый вице-премьер России Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне

"Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции - ИФ), в основном оно связано с повышением курса (доллара к рублю - ИФ) - идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", - сказал Белоусов журналистам в среду.
Интерфакс05:52
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом уровне

Взгляд.ру07:08
ФАН

Белоусов назвал текущий курс рубля защитой для внутренних рынков России

ФАН06:55
ТАСС

Белоусов считает, что ускорение непродовольственной инфляции в России быстро закончится

ТАСС06:12
Московский Комсомолец

В правительстве объяснили рост цен в магазинах

Московский Комсомолец06:13
ПРАЙМ

Вице-премьер Белоусов объяснил ускорение роста цен

ПРАЙМ06:06
Интерфакс

Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне

Интерфакс05:52
Национальная служба новостей

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года 4,6-4,8%

Национальная служба новостей06:20

ЕК выделила Украине €600 млн для борьбы с последствиями пандемии

Евро "Европейская комиссия перевела Украине € 600 млн в рамках европейской программы предоставления макрофинансовой помощи, которая нацелена на сокращение экономических последствий пандемии коронавируса", — говорится в сообщении пресс-службы.
ЕК выделила Украине €600 млн для борьбы с последствиями пандемии
REGNUM07:43

Российский рынок акций торгуется у исторического максимума

Российский рынок акций торгуется недалеко от исторического максимума по индексу Мосбиржи на умеренно позитивном внешнем фоне, росте стоимости нефти и позитиве в бумагах ритейлеров и финсектора, индекс РТС направился к круглому уровню в 1400 пунктов, следует из данных торгов.
ПРАЙМ08:37

Осужденному бизнесмену Пономареву добавили 10 лет за неуплату налогов

Суд в подмосковном Солнечногорске вынес приговор уже отбывающему срок бизнесмену Константину Пономареву, признав его виновным в уклонении от уплаты почти 10 млрд рублей налогов и покушении на мошенничество на сумму более 5 млрд рублей, сообщили в Следственном комитете (СК).
Интерфакс07:35