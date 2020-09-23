PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
21-летняя российская фигуриста, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании (2013 и 2014 годы) Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры.
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Москва, 23 сентября 2020, 11:16 — REGNUM В России создан отечественный образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, которая состоит из радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, а также ядра мобильной сети.