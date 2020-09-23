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Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

В августе — сентябре безработица в России вышла на плато, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации.В источнике
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Газета.Ru

Безработица в России вышла на плато

Газета.Ru04:31
Весьма

Какие профессии в России после коронакризиса могут «просесть»

Весьмавчера в 03:49
RT на русском

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

RT на русском04:21
Финмаркет

В России безработица в августе-сентябре вышла на плато - первый вице-премьер Белоусов

Финмаркет03:52
ПРАЙМ

Белоусов назвал прирост безработицы одной из ключевых проблем

ПРАЙМ03:42
Известия

Вице-премьер заявил о выходе безработицы в стране «на плато»

Известия03:37
Моя Москва.онлайн

Вице-премьер заявил о выходе безработицы в стране «на плато»

Моя Москва.онлайн04:30

Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ru02:56
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ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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Фигуристка Елена Радионова завершила карьеру

21-летняя российская фигуриста, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании (2013 и 2014 годы) Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры.
Коммерсантъвчера в 09:47
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Ростех представил макет российской станции 5G

Москва, 23 сентября 2020, 11:16 — REGNUM В России создан отечественный образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, которая состоит из радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, а также ядра мобильной сети.
REGNUM04:16
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