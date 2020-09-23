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RT на русском
RT на русском

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

В августе — сентябре безработица в России вышла на плато, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации.В источнике
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Говорит Москва

В кабмине назвали прирост безработицы одной из ключевых проблем

Говорит Москва04:50
ПРАЙМ

Белоусов назвал прирост безработицы одной из ключевых проблем

ПРАЙМ03:42
Газета.Ru

Безработица в России вышла на плато

Газета.Ru04:31
Национальная служба новостей

В правительстве заявили о выходе на плато по безработице в России

Национальная служба новостей04:28
RT на русском

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

RT на русском04:21
Росбалт

Названа одна из ключевых проблем российской экономики

Росбалт04:49
Известия

Вице-премьер заявил о выходе безработицы в стране «на плато»

Известия03:37

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
РИА Новости04:18
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Томичи могут сохранить оплаченные минуты разговора с опцией «МегаФона»

"МегаФон" запустил новую опцию "Копилка минут", предоставляющую абонентам, в том числе и томичам, возможность сохранять оплаченные минуты разговора и пользоваться ими в любое время даже тогда, когда доступный объем минут в тарифном пакете израсходован, сообщила пресс-служба компании.
РИА Томск05:32
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
2,6K

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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«Зениту» нужно увести Де Пауля у «Ювентуса», «Спартаку» – забрать Орье у Моуринью. Обзор трансферов

Главная задача в оставшееся до закрытия окна время - удержать Влашича, у которого, безусловно, есть интересные предложения не только от "Зенита", но и из-за границы.
Советский спорт02:36

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Более 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали в Черном море суда НАТО

По информации издания «Актуальные новости», силами Военно-морского флота России при приближении к границам России были заблокированы в акватории Черного моря три боевых корабля, принадлежащих странам-участницам НАТО.
Topdaynews.ru04:38
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Власти Новосибирской области хотят разрешить заполнять стадионы на 50%

Власти Новосибирской области планируют смягчить ограничения, действующие в связи с коронавирусом, в частности, увеличить заполняемость стадионов с 25 до 50%, сообщается на сайте правительства региона.
РИА Новости05:59
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