Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Экспортеры хотели бы разделить оптимизм планов на урожай В условиях глобальной неопределенности на мировом сельхозрынке, которая, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), продолжится и в 2021 году, российские производители зерна сохраняют оптимизм, в том числе относительно урожая пшеницы, производство которой в мире постепенно замедляется.
Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
Ряд средств массовой информации сообщил, что с воскресенья, 20 сентября, в Сети начал активно распространяться видеоролик, на котором военнослужащие Китая совершают атаку на базу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Андерсен.
Полностью отчитаться по ситуации с Алексеем Навальным призвал правительство России президент Франции Эмманюэль Макрон 22 сентября, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.