Экспортеры хотели бы разделить оптимизм планов на урожай

Экспортеры хотели бы разделить оптимизм планов на урожай В условиях глобальной неопределенности на мировом сельхозрынке, которая, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), продолжится и в 2021 году, российские производители зерна сохраняют оптимизм, в том числе относительно урожая пшеницы, производство которой в мире постепенно замедляется.