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Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

В августе — сентябре безработица в России вышла на плато, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации.В источнике
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Газета.Ru

Безработица в России вышла на плато

Газета.Ru04:31
Национальная служба новостей

В правительстве заявили о выходе на плато по безработице в России

Национальная служба новостей04:28
Известия

Вице-премьер заявил о выходе безработицы в стране «на плато»

Известия03:37
Финмаркет

В России безработица в августе-сентябре вышла на плато - первый вице-премьер Белоусов

Финмаркет03:52
ПРАЙМ

Белоусов назвал прирост безработицы одной из ключевых проблем

ПРАЙМ03:42
RT на русском

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

RT на русском04:21
Весьма

Какие профессии в России после коронакризиса могут «просесть»

Весьмавчера в 03:49

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Экспортеры хотели бы разделить оптимизм планов на урожай

Экспортеры хотели бы разделить оптимизм планов на урожай В условиях глобальной неопределенности на мировом сельхозрынке, которая, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), продолжится и в 2021 году, российские производители зерна сохраняют оптимизм, в том числе относительно урожая пшеницы, производство которой в мире постепенно замедляется.
Коммерсантъ18:11

В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Китай показал на видео, как будет атаковать американские военные базы

Ряд средств массовой информации сообщил, что с воскресенья, 20 сентября, в Сети начал активно распространяться видеоролик, на котором военнослужащие Китая совершают атаку на базу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Андерсен.
Военное деловчера в 04:57
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Макрон призвал Россию отчитаться по ситуации с Навальным

Полностью отчитаться по ситуации с Алексеем Навальным призвал правительство России президент Франции Эмманюэль Макрон 22 сентября, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
ИА Красная Веснавчера в 16:07
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