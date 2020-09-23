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RT на русском
RT на русском

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

В августе — сентябре безработица в России вышла на плато, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации.В источнике
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Эхо Москвы

Вице-премьер Белоусов считает, что российские власти смогли локализовать возникший из-за пандемии коронавируса кризис

Эхо Москвы06:35
ПРАЙМ

Белоусов назвал прирост безработицы одной из ключевых проблем

ПРАЙМ03:42
Газета.Ru

Безработица в России вышла на плато

Газета.Ru04:31
Национальная служба новостей

В правительстве заявили о выходе на плато по безработице в России

Национальная служба новостей04:28
RT на русском

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

RT на русском04:21
Говорит Москва

В кабмине назвали прирост безработицы одной из ключевых проблем

Говорит Москва04:50
Известия

Вице-премьер заявил о выходе безработицы в стране «на плато»

Известия03:37

«Лукашенко стал нелегитимным главой государства». Бывший белорусский дипломат, один из лидеров КС оппозиции Белоруссии Павел Латушко

Дипломат со снятым указом Лукашенко дипломатическим статусом заявил, что прошедшая церемония стала фактическим признанием фальсификации на выборах.
Фонтанка.Ру07:37

Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.
Российская газета05:00
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Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомости07:29
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Названы ухудшающие состояние пациентов с коронавирусом болезни

Москва, 23 сентября 2020, 09:03 — REGNUM Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала заболевания, которые ухудшают течение заболевания, вызванного коронавирусом.
REGNUM02:03
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Власти Новосибирской области хотят разрешить заполнять стадионы на 50%

Власти Новосибирской области планируют смягчить ограничения, действующие в связи с коронавирусом, в частности, увеличить заполняемость стадионов с 25 до 50%, сообщается на сайте правительства региона.
РИА Новости05:59
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Познер упрекнул российские СМИ за неумение продвигать интересы Путина

«Телевидение [за границей] работает более профессионально, более правдиво, хотя [на зарубежных телеканалах] тоже врут будь здоров, тоже занимаются пропагандой, но все-таки не так, даже не знаю, как слово подобрать, не так тупо, что ли, как у нас», — заявил Познер на конференции «МедиаЗавтра» в Москве.
Русская Планетавчера в 05:33