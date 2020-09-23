Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России
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В августе — сентябре безработица в России вышла на плато, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации.В источнике
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