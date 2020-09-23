Познер упрекнул российские СМИ за неумение продвигать интересы Путина

«Телевидение [за границей] работает более профессионально, более правдиво, хотя [на зарубежных телеканалах] тоже врут будь здоров, тоже занимаются пропагандой, но все-таки не так, даже не знаю, как слово подобрать, не так тупо, что ли, как у нас», — заявил Познер на конференции «МедиаЗавтра» в Москве.