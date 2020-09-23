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RT на русском
RT на русском

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

В августе — сентябре безработица в России вышла на плато, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации.В источнике
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Эхо Москвы

Вице-премьер Белоусов считает, что российские власти смогли локализовать возникший из-за пандемии коронавируса кризис

Эхо Москвы06:35
Говорит Москва

В кабмине назвали прирост безработицы одной из ключевых проблем

Говорит Москва04:50
ПРАЙМ

Белоусов назвал прирост безработицы одной из ключевых проблем

ПРАЙМ03:42
Национальная служба новостей

В правительстве заявили о выходе на плато по безработице в России

Национальная служба новостей04:28
RT на русском

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

RT на русском04:21
Газета.Ru

Безработица в России вышла на плато

Газета.Ru04:31
Известия

Вице-премьер заявил о выходе безработицы в стране «на плато»

Известия03:37

Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.
Российская газета05:00
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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», — сказал Путин.
Ведомости07:52
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС07:39

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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