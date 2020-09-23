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Piter.tv
Piter.tv

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

Вице-премьер Андрей Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России. Об этом он рассказал, выступая на заседании Совета Федерации. По его словам, в России удалось сдержать взрывной рост безработицы.В источнике
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Эхо Москвы

Вице-премьер Белоусов считает, что российские власти смогли локализовать возникший из-за пандемии коронавируса кризис

Эхо Москвы06:35
ПРАЙМ

Белоусов назвал прирост безработицы одной из ключевых проблем

ПРАЙМ03:42
Газета.Ru

Безработица в России вышла на плато

Газета.Ru04:31
Национальная служба новостей

В правительстве заявили о выходе на плато по безработице в России

Национальная служба новостей04:28
RT на русском

Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России

RT на русском04:21
Говорит Москва

В кабмине назвали прирост безработицы одной из ключевых проблем

Говорит Москва04:50
Известия

Вице-премьер заявил о выходе безработицы в стране «на плато»

Известия03:37

Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что использование медицинской маски может снизить вероятность заражения респираторными инфекциями почти в два раза, а использование перчаток – более чем в один раз.
Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза
ToDay News Ufa08:10
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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