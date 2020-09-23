Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России
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Вице-премьер Андрей Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России. Об этом он рассказал, выступая на заседании Совета Федерации. По его словам, в России удалось сдержать взрывной рост безработицы.В источнике
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