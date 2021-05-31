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Белоусов заявил о необходимости возврата металлургами в бюджет 100 млрд рублей

Издание приводит слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, что металлургическим компаниям необходимо будет вернуть в бюджет 100 млрд рублей, которые они получили от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках проектов с госфинансированием.В источнике

С чего всё началось

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд

На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК.
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