Белоусов заявил о необходимости возврата металлургами в бюджет 100 млрд рублей
Издание приводит слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, что металлургическим компаниям необходимо будет вернуть в бюджет 100 млрд рублей, которые они получили от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках проектов с госфинансированием.В источнике
С чего всё началось
Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК.
РБК31 мая в 02:05
Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
РИА Новости31 мая в 03:32
Чем жёстче, тем лучше. Промышленник поддержал предложение Белоусова по металлургам
Царьград1 июня в 14:30