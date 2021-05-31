Компания Xiaomi представила 200-ваттную проводную зарядку HyperCharge для смартфонов

Изначально предполагалось, что речь идет о проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядках суммарной мощностью 200 Вт, но на деле оказалось, что устройство HyperCharge — это проводная зарядка мощностью 200 Вт и беспроводная — мощностью 120 Вт, что в сумме дает уже 320 Вт. Для такого девайса нужен подходящий смартфон, но и он уже есть у Xiaomi.