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Белоусов заявил о попытках Запада ввести глобальную экономическую блокаду России

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России.
RT на русском
Белоусов также отметил, что просадка экономики из-за логистических ограничений хотя и началась, но пока еще не затронула рынок труда.
Известия
По мнению Белоусова, «невозможно изолировать Россию – шестую по величине экономику мира – от глобальной экономической системы».
Readovka News
Западные страны ввели против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине.
URA.Ru

Подробнее о событии

Белоусов заявил о попытках Запада установить глобальную экономическую блокаду России
ТАСС04:41
Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России
РБК05:19
Вице-премьер Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России
Национальная служба новостей04:58
Белоусов заявил о провале планов Запада по глобальной блокаде экономики РФ
Интерфакс05:50
Андрей Белоусов: Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России
ПРАЙМ04:28
Белоусов заявил о попытках Запада ввести глобальную экономическую блокаду России
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