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Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России

Вице-премьер Андрей Белоусов в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что Запад пытается максимально изолировать Россию от мировой экономики.
РБК
По мнению Белоусова, «невозможно изолировать Россию – шестую по величине экономику мира – от глобальной экономической системы».
Readovka News
Западные страны ввели против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине.
URA.Ru
Белоусов сообщил, что правительство может направить на поддержку системообразующих предприятий и средних компаний 7–8 трлн руб. без угрозы разгона инфляции.
РБК

Подробнее о событии

Белоусов заявил о попытках Запада установить глобальную экономическую блокаду России
ТАСС04:41
Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России
РБК05:19
Вице-премьер Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России
Национальная служба новостей04:58
Белоусов заявил о провале планов Запада по глобальной блокаде экономики РФ
Интерфакс05:50
Андрей Белоусов: Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России
ПРАЙМ04:28
Белоусов заявил о попытках Запада ввести глобальную экономическую блокаду России
RT на русском04:22
Вице-премьер Белоусов: Запад пытается сформировать четыре кольца глобальной блокады России
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