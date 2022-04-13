РБКБелоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг РоссииВице-премьер Андрей Белоусов в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что Запад пытается максимально изолировать Россию от мировой экономики.РБКПо мнению Белоусова, «невозможно изолировать Россию – шестую по величине экономику мира – от глобальной экономической системы».Readovka NewsЗападные страны ввели против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине.URA.RuБелоусов сообщил, что правительство может направить на поддержку системообразующих предприятий и средних компаний 7–8 трлн руб. без угрозы разгона инфляции.РБКЧитать далееСвернутьВместе-РФВместе-РФМой БрянскPiter.tvЦентральная Служба НовостейDaily MoscowМоя Москва.онлайнSmotrim.ruРБКТелеканал 360°Readovka NewsРосбалтЦентральная Служба НовостейЦарьградКапитал страныРоссийская газетаВечерняя МоскваРЕН ТВRTVIПятый каналLife.ruФАНИзвестияЭкономика сегодняБизнес журналПодробнее о событииБелоусов заявил о попытках Запада установить глобальную экономическую блокаду РоссииТАСС04:41Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг РоссииРБК05:19Вице-премьер Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг РоссииНациональная служба новостей04:58Белоусов заявил о провале планов Запада по глобальной блокаде экономики РФИнтерфакс05:50Андрей Белоусов: Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады РоссииПРАЙМ04:28Белоусов заявил о попытках Запада ввести глобальную экономическую блокаду РоссииRT на русском04:22Вице-премьер Белоусов: Запад пытается сформировать четыре кольца глобальной блокады РоссииРИА Новости04:04Показать ещёОценить857Поделиться