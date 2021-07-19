Осипов вручил книгу Намдакова на встрече с увольняющимися травматологами ККБ

Приём был организован так, что врачи заходили в кабинеты Осипова и Щегловой по одному, по итогам встречи ничего конкретного докторам не пообещали, а одному из них губернатор подарил книгу о творчестве Даши Намдакова.