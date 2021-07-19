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Белоусов заявил о росте реальных располагаемых доходов россиян на 3%

На текущий момент реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании cовета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Коммерсантъ
Вице-премьер Андрей Белоусов назвал основной драйвер экономического роста России.
Lenta.ru
По оценке правительства, рост ВВП России по итогам года может составить 3,9% или даже больше, рассказал Белоусов.
RT на русском
Рост ВВП, считает зампред правительства, в 2021 году ожидается в районе 3,9%.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Белоусов заявил, что реальные располагаемые доходы россиян пока растут темпами в 3%

Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТАССвчера в 12:22

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