Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По итогам обхода губернатор дал поручения — привести объекты в порядок и уделить особое внимание замене тополей, пух которых летом доставляет неудобства, а иногда и серьёзные проблемы, горожанам, сообщает областной департамент информполитики.
Приём был организован так, что врачи заходили в кабинеты Осипова и Щегловой по одному, по итогам встречи ничего конкретного докторам не пообещали, а одному из них губернатор подарил книгу о творчестве Даши Намдакова.
Американский рынок акций откроется на нижней границе восходящего канала, и если американские инвесторы не начнут откупать подешевевшие акции, а усилят продажи, коррекция может принять глубокий и затяжной характер.