Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского после его комментария в адрес русскоязычных жителей Украины.
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ.
В заброшенном коттеджном поселке на территории Агалатовского поселения Всеволожского района Ленобласти закапывают "частную тюрьму", расположенную в бункере одного из домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.