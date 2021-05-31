На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК.

РБК 02:05