Белоусов заявил о задолженности металлургов перед бюджетом в 100 млрд рублей
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.
За год пандемии доходы российских металлургов выросли в разы, что не помешало им поднять цены на внутреннем рынке.
Российский олигарх, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин призвал «не чинить» российскую экономику после предложения вице-премьера Андрея Белоусова обложить налогами сверхдоходы металлургических компаний.
По словам Белоусов, металлурги понимают, что им необходимо вернуть деньги, полученные сверхприбыли.
С чего всё началось
Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК.
РБК02:05