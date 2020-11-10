Теперь клубы могут не отпускать игроков в сборные

Клубы, не желающие отпускать игроков в сборные, могут цепляться к этому пункту — особенно если речь идет о футболистах из Южной Америки, Азии или Африки, куда лететь долго и обычно с пересадками.