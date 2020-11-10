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Белоусова не тревожит ослабление рубля в нынешнем диапазоне

Соловей.Инфо
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ГЛАС.RU
Lenta.ru
ФАН
Piter.tv
Московский Комсомолец
«В нынешнем диапазоне — нет», — ответил Белоусов на вопрос о том, внушает ли тревогу ослабление национальной валюты. Ранее в Минэкономразвития заявили, что рубль ослабил позиции на фоне временных факторов, повышающих оценку геополитических и иных рисков участниками финансового рынка.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".
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